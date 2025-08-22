Предложение планируют направить в 38 вузов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил российским вузам назвать у себя одну из аудиторий именем основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Соответствующее письмо уже направлено на имя ректора МГУ Виктора Садовничего. Документ планируют передать еще в 38 российских вузов.

"Владимир Вольфович Жириновский и члены ЛДПР всегда уделяли особое внимание молодежи страны как движущей силе для будущего России. В рамках подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным памяти Владимира Вольфовича, представляется крайне важным увековечить его имя в пространствах, где формируется будущее страны - в учебных заведениях. Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения одной из аудиторий учебного заведения имени Владимира Вольфовича Жириновского", - говорится в письме Слуцкого (текст имеется в распоряжении ТАСС).

По его словам, предложенная инициатива позволила бы не только увековечить память выдающегося политического деятеля, но и послужила бы наглядным примером для студентов, напоминая о его яркой и неоднозначной, но, безусловно, влиятельной роли в истории России. "Присвоение имени стало бы знаковым событием, способствующим воспитанию патриотизма и гражданской ответственности у молодого поколения", - добавил депутат.