Водителям порекомендовали включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Туман с ухудшением видимости от 200 до 700 м ожидается в Московской области в пятницу, сообщили в Telegram-канале областного МЧС.

"Ночью и утром 22 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 м", - говорится в сообщении.

В региональном ведомстве порекомендовали водителям включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам также было рекомендовано по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.