МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию на некоторых интернет-ресурсах, содержащую инструкции по поджогам и изготовлению взрывчатых веществ. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Признать информацию, размещенную на страницах сайтов: [перечисление сайтов, содержащих инструкции по поджогу и изготовлению взрывчатых веществ] запрещенной к распространению", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, ограничен доступ к сайтам, где публиковались материалы под заголовками "Как сделать пожар на кухне соседа" и "Уникальный метод возжигания пожара в доме". Удовлетворено административное исковое заявление межрайонного прокурора о признании запрещенной информации, размещенной на сайте в материале "Как изготовить взрывчатку в домашних условиях".