Для них участие в программе будет доступно без соблюдения требований, обязательных для других регионов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Молодые служащие федеральных ведомств - участников эксперимента по льготной ипотеке для чиновников, работающие в Донбассе и Новороссии, смогут претендовать на участие в программе без соблюдения необходимых для остальных регионов требований. ТАСС ознакомился с соответствующим постановлением правительства РФ.

Раньше претендовать на льготную ипотеку в рамках эксперимента могли только молодые - до 35 лет - работники Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и Федерального казначейства, которые участвовали в СВО, стали победителями конкурсов "Лидеры России" или "Лучший по профессии" либо получили государственные и правительственные награды.

Теперь Минстрой в числе участников эксперимента заменило Росимущество, а к условию для возможного участия в программе добавилось наличие ведомственных наград. Претендентам же из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и вовсе не придется отвечать ни одному из названных требований, кроме возрастного.

Правительство начало эксперимент по обеспечению чиновников жильем с помощью ипотеки в середине июля 2024 года, он должен завершиться к марту 2027 года. В эксперименте участвуют не более 90 госслужащих - причем квота на текущий год не превышает 45 человек.