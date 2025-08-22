Такая практика, в частности, применяется в Японии, "где для восхождения на Фудзияму выше определенной отметки турист должен пройти регистрацию и инструктаж", отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Необходимо ввести систему сертификации и допусков для альпинистов при восхождениях на высоты от 3 тыс. м. Такое мнение ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

Как отметил парламентарий, система допусков и сертификации сейчас применяется в некоторых сферах: "на финансовом рынке - это квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, в спорте - спортивные разряды и уровни допуска к соревнованиям". "В альпинизме также можно внедрить систему допусков и сертификации", - сказал парламентарий.

По его словам, при восхождениях на высоты от 3 тыс. м может быть предусмотрен минимальный инструктаж и наличие медицинской справки. Для маршрутов на высоты от 5 тыс. м - "обязательное прохождение курсов ледовой подготовки, навыков спасения, наличие гида или опытных участников".

Кривоносов отметил, что подобная практика успешно применяется в Японии, "где для восхождения на Фудзияму выше определенной отметки турист должен пройти регистрацию и инструктаж".

За последнее время произошло несколько резонансных происшествий с альпинистами. На днях двое альпинистов из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. В Киргизии сейчас идет операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и теперь остается на площадке на высоте 7,2 тыс. м над уровнем моря.