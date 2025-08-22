Военный летчик-истребитель Тимур Гетманов присоединился к церемонии вместе с семьей

ЧИТА, 22 августа. /ТАСС/. Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Чите началось со смены триколора на крыше здания правительства Забайкальского края. В церемонии вместе с семьей принял участие военный летчик-истребитель, ветеран специальной военной операции (СВО) Тимур Гетманов, передает корреспондент ТАСС.

"Прибыли с семьей на это замечательное мероприятие. Подняли флаг Российской Федерации и флаг Забайкальского края. Честно сказать, переполняют эмоции, потому что оказана такая высокая честь, на таком высоком уровне, на здании правительства поменять флаг, поднять его. Для меня это большая честь, потому что являюсь патриотом нашей страны, с ранних лет защищаю Родину", - сказал Гетманов журналистам.

Он отметил, что начинал свой путь с Суворовского училища, затем поступил в летное военное училище. После выпуска служил в Забайкальском крае, в спецоперации принимает участие уже три года. Сейчас находится в отпуске, дома со своей семьей. Его старшая дочь Милана является бойцом "Юнармии", планирует идти по стопам отца - поступать в академию МВД. Сам Гетманов стал участником регионального кадрового проекта для ветеранов СВО "Герои - Победы. Будущее".

Комендант здания правительства Александр Лесников сообщил ТАСС, что флаги на крыше заменяют в среднем раз в 1-2 месяца, но церемония в День флага является традиционной. "Зимой, бывает, даже чаще меняем, они пачкаются от копоти и дыма. Материал также рвется на ветру. Размер флага - 90 на 135 см, материал - флажная сетка. Она пропускает ветер и дольше сохраняет свой внешний вид", - отметил он.

В честь праздника в Чите также пройдет автопробег "В единстве наша сила". В 14:00 (08:00 мск) колонна автомобилей с государственными флагами отправится от стелы с белым лебедем в селе Угдан, проедет по федеральной трассе "Амур" и завершит путь в Чите - у здания правительства региона. Затем участники автопробега присоединятся к митингу на площади Ленина, где состоится передача гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне СВО.

В 16:00 (10:00 мск) на площади состоится митинг-концерт. В программе - торжественный вынос флага, организованный военно-патриотическим клубом "Патриоты Забайкалья", и праздничный концерт с участием профессиональных государственных коллективов Забайкальского края.

Обширная программа в честь Дня государственного флага запланирована в Парке культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского края. Здесь юнармейцы подготовили площадки по разборке/сборке АК-74 и СКС, сдаче нормативов по надеванию общевойскового защитного комплекта. Состоятся и патриотические акции "Письмо с фронта", "Письмо солдату", мастер-классы по плетению маскировочных сетей. В завершение праздника юнармейцы пронесут масштабный флаг России вдоль центральной аллеи парка.