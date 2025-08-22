Посольство "работает в этом ключе, чтобы поощрять россиян посещать Гвинею", отметил Ньянкой Аба

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Гвинейская Республика могла бы стать популярным направлением среди россиян для зимнего отдыха, особенно с учетом растущего интереса граждан РФ к этой стране. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба.

"Мы нацелены на развитие туризма в Гвинейской Республике - это направление может сильно заинтересовать наших российских партнеров, учитывая наш климат и разницу сезонов, - сказал дипломат. - Как вы знаете, у нас практически круглый год тепло, а в России бывают периоды, когда лежит снег. Российские туристы могли бы приезжать к нам отдыхать как раз в российскую зиму, и это стало бы источником доходов для нашей страны".

Как отметил Аба, посольство "работает в этом ключе, чтобы поощрять россиян посещать Гвинею". "В последнее время мы с удовлетворением отмечаем рост числа российских туристов, приезжающих в Гвинейскую Республику. Точную статистику мы сейчас собираем", - добавил он.

Посол рассказал, что в Гвинее много туристических локаций. "В частности, у республики около 300 километров побережья - отличные места для пляжного отдыха, что может заинтересовать наших российских партнеров. Помимо этого, в стране есть и другие известные туристические объекты, которые стоит посетить", - порекомендовал дипломат.

Гвинейская Республика расположена в Западной Африке, омывается водами Атлантического океана. В последнее время все больше туристов прибывают в Гвинею для экзотического отдыха на Атлантике.