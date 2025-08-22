Показатель составил 83 мм

ЧИТА, 22 августа. /ТАСС/. Забайкальский край 21 августа находился под влиянием Монгольского циклона. В поселке Лесной городок Читинского района выпало до одной месячной нормы осадков, сообщила ТАСС ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

"Наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском районе. В селе Беклемишево за день выпало 43 мм осадков, в поселке Лесной городок за сутки количество осадков составило 83 мм - это около месячной нормы", - сказала синоптик.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что в Чите выпало 35 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы. В большинстве районов выпало в среднем 15-28 мм. Ночью 22 августа влияние циклона распространилось и на северные районы, сильный дождь прошел в Могочинском и Тунгокоченском районах. Не наблюдались осадки лишь в Каларском округе.

Отмечается, что дальше циклон с уменьшением интенсивности смещается на Амурскую область. Однако в течение дня территория Забайкальского края еще будет находиться под его влиянием, поэтому в большинстве районов продолжатся дожди различной интенсивности.

По данным Минприроды Забайкалья, на утро 22 августа на реке Чита повысился уровень воды на 10-14 см.