Решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Власти перенесли из-за непогоды праздничный концерт во Владивостоке в честь Дня Государственного флага России, который был запланирован на вечер 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"В связи с погодными условиями праздничный концерт на набережной Спортивной гавани Владивостока, запланированный на 17:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) 22 августа - перенесен на воскресенье, 24 августа", - говорится в сообщении.

Сегодня во всех муниципалитетах края проходят тематические выставки, флешмобы, концертные программы, автопробеги и патриотические акции, посвященные флагу России. На набережной Спортивной гавани Владивостока была запланирована вечерняя программа.

Сейчас во Владивостоке временами идет дождь, который к вечеру, согласно прогнозу синоптиков, будет усиливаться. Ранее Приморское УГМС опубликовало штормовое предупреждение о сильных дождях, ветре и грозах в Приморье 22 августа.