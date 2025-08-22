Строительство оценивается в 3,7 млрд рублей, сообщили в правительстве региона

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Строительство двух канализационных коллекторов, которые значительно повысят качество водоотведения в Новосибирске и агломерации, оценивается в 3,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Строительство канализационных коллекторов позволит значительно повысить качество водоотведения на участках комплексной жилой и общественно-деловой застройки для более чем 30 тысяч жителей. <...> Итоговая стоимость проектов превысит 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что коллектор протяженностью 947 м и мощностью 30 тыс. куб. м в сутки будет построен в районе Ключ-Камышенский к 2027 году. Второй появится вдоль Бердского шоссе, он будет дублирующим, его протяженность составит 2,8 км, мощность - 100 тыс. куб. м в сутки. Это обеспечит стабильное водоотведение участков застройки Первомайского района Новосибирска, города Бердска, рабочего поселка Кольцово и прилегающих территорий. Срок строительства - 2026-2028 годы.

Для реализации проектов регион получил казначейские инфраструктурные кредиты в размере 3,1 млрд рублей. Также область планирует привлечь более 620 млн рублей внебюджетных средств.