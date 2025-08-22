ТВ-3 и издательство Bubble запускают серию комиксов по российским сериалам

Речь о сериалах "Кордон", "Ронин" и "Лиса"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Телеканал ТВ-3 и издательство Bubble выпустят комиксы по сериалам телеканала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТВ-3.

"В 2025 году популярные персонажи сериалов "Кордон", "Ронин" и "Лиса" обзаведутся собственными графическими романами, в которых главные и второстепенные персонажи проектов получат новые арки, отличные от тех, что зрители видели в телеэфире", - рассказали в пресс-службе.

Каждый комикс продолжит сюжет, знакомый зрителям по сериалам, но при этом станет самостоятельным произведением.

"Сегодня любой истории тесно в рамках одного медиа, а для авторов перенос сюжета в другой формат - всегда интересный опыт. "Ронин", "Кордон" и "Лиса" с их яркими героями, тайнами и долей мистики отлично подходят для этого. Обычно в России комиксы по кино ограничиваются приквелами, но вместе с ТВ-3 мы создаем абсолютно новые арки, верные духу оригинала", - отметил главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

Кульминацией станет комикс-кроссовер - объединенная история, в которой герои всех трех проектов встретятся и завершат общую сюжетную линию, начатую в отдельных выпусках. Работа над проектом уже началась.