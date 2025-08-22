В Оймяконский район направлены дополнительные силы для ликвидации последствий паводка

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Подтопления в результате дождевого паводка фиксируют примерно на 30 приусадебных участках в Оймяконском районе, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.

"В Оймяконский район направлены дополнительные силы для ликвидации последствий паводка. На сегодняшний день дожди прекратились, и уровень воды на большинстве участков начал снижаться. Однако в [селе] Оймяконе он все еще остается выше критической отметки, прирост воды не наблюдается. Это позволяет нам активно вести работы. К сожалению, подтопленными остаются около 30 приусадебных участков", - написал Садовников.

На сегодняшний день принято более 2,6 тыс. заявлений от пострадавших граждан. "Выплаты произведены 1 540 семьям, общая сумма помощи составила 38,75 млн рублей. Силами мобильных бригад полностью восстановлены объекты теплоснабжения - это была одна из наших первоочередных задач", - уточнил первый зампредседателя правительства.

На месте круглосуточно работает оперативная группа под руководством первого заместителя министра по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Айаала Вензеля со спасателями, которые оказывают помощь жителям и контролируют паводковую обстановку. "Делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийного бедствия и оказать пострадавшим всю необходимую поддержку", - отметил он.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, повреждены 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды. На текущей неделе сильные дожди, прошедшие в восточных районах, снова привели к повышению уровня воды на реке Индигирке.