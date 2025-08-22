Игровое оборудование содержалось недостаточно качественно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по иску прокуратуры взыскал с администрации городского поселения Октябрьское Октябрьского района 100 тыс. рублей компенсации морального вреда после получения травмы пятилетним мальчиком на детской площадке, которая содержалась недостаточно качественно. Ребенок вынужден был лечиться в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению местной жительницы, пятилетний ребенок которой получил травму на детской площадке. <...> Суд удовлетворил иск прокурора, взыскав компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. В настоящее время игровое оборудование демонтировано", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в городском поселении Октябрьское пятилетний мальчик на детской площадке во дворе своего дома во время игры упал, ударившись о бетонное основание качели и получил травму. Он был вынужден лечиться в больнице. "Установлено, что администрацией городского поселения не принимались меры по надлежащему содержанию детского игрового оборудования, что и послужило причиной причинения вреда здоровья ребенку", - пояснили в ведомстве.