ТОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Будущие лаборанты, получающие среднее профессиональное образование (СПО), и студенты высшего образования по специальности "медицинская биохимия" будут совместно работать над проектами в рамках обучения на медико-биологическом факультете Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Такой формат внедрят впервые в России благодаря трансформации факультета по программе "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ключевым элементом трансформации медико-биологического факультета СибГМУ по программе "Приоритет-2030" стало внедрение командного подхода в проектном обучении. Студенты разных ступеней образования и специальностей будут объединяться в междисциплинарные команды для работы над комплексными проектами - от создания научных продуктов до разработки новых технологий. Такой формат не только готовит специалистов нового качества, способных решать задачи технологического развития, но и с самого начала формирует у них ключевой навык современности - умение эффективно работать в команде, получая реальный опыт работы уже во время обучения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что студенты СПО образовательной программы "Лабораторная диагностика" и будущие врачи-биохимики, обучающиеся по программам высшего образования, будут учиться и работать над проектами вместе. "Такой принцип полностью отражает реальную практику, где лаборанты и врачи-биохимики являются частью одной команды и работают рука об руку в медицинских учреждениях. Совместная работа над проектами уже во время обучения позволит будущим специалистам лучше понимать функционал и задачи друг друга, что крайне важно для формирования сплоченной команды, способной обеспечивать высокую точность и эффективность лабораторных исследований", - отмечается в сообщении.

Теоретический блок программы СПО студенты будут осваивать дистанционно с помощью цифровой образовательной среды университета. Два очных модуля в год (январь, июнь) позволят обучающимся приобрести необходимые практические навыки.

"Подобный формат даст факультету возможность готовить высококвалифицированных междисциплинарных специалистов, обладающих не только глубокими знаниями в своей области, но и навыками командной работы, критического мышления и управления проектами. Будущие врачи и лаборанты смогут выстраивать между собой эффективную коммуникацию, совместно решать сложные задачи. Кроме того, такая система обучения позволит студентам уже в процессе учебы формировать профессиональное портфолио, включающее реальные кейсы и успешно реализованные проекты, что значительно повысит их конкурентоспособность при трудоустройстве", - сказала декан медико-биологического факультета Юлия Колобовникова.