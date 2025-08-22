Злоумышленники могут звонить и представляться сотрудниками школы или членами родительского комитета

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Минцифры Новосибирской области предупредило об активизации мошенников перед 1 сентября. Они могут звонить и представляться сотрудниками школы, сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

"Мошенники могут активизироваться перед 1 сентября, используя школьную тему для обмана. Могут звонить и представляться сотрудниками школы или членами родительского комитета, под предлогом сбора денег или обновления данных просить перейти по ссылке или сообщить код", - приводятся сообщения слова министра цифрового развития Сергея Цукаря.

Он добавил, что мошенники создают фейковые сайты с большими скидками на школьные товары, подключают социальную инженерию, оказывают эмоциональное воздействие. Министр призвал быть внимательными.

Цукарь провел урок в рамках "Дня цифры" для школьников одного из районов области. Он рассказал ребятам о региональных проектах на основе технологий ИИ. Также министр отметил важность соблюдения этики при работе с нейросетями и напомнил правила цифровой гигиены.