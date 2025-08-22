В Таиланде сняли обвинения с экс-премьера Чинавата

Политика обвиняли в предполагаемом оскорблении монархии

БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Уголовный суд Таиланда снял обвинения с бывшего премьер-министра Таксина Чинавата в предполагаемом оскорблении монархии. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

"Обвинения сняты", - сказал Чинават на выходе из суда.

Чинават, занимавший пост главы правительства с 2001 по 2006 год, ранее отверг выдвинутые против него обвинения. Статья 112 Уголовного кодекса Таиланда защищает честь и достоинство членов королевской семьи и предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 15 лет за ее нарушение. Сторона обвинения утверждала, что Чинават опорочил монархию в комментариях, сделанных в Сеуле в мае 2015 года. Тогда в интервью газете "Чосон ильбо" он заявил, что члены Тайного совета (совещательного органа при короле Таиланда) поддержали государственный переворот 22 мая 2014 года, в результате которого было свергнуто правительство во главе с Йинглак Чинават, младшей сестрой экс-премьера.

Суд в итоге посчитал, что фактическое интервью содержало больше информации, чем было представлено. В то же время заявления ответчика не содержали прямого упоминания короля.

В июне 2024 года суд удовлетворил прошение адвокатов Чинавата освободить бывшего премьера под залог в размере 500 тыс. батов ($14,5 тыс.) на время судебного разбирательства.