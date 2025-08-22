Ее финиш состоится 28 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сроки водной экспедиции "Путь предков", проходящей при участии космонавта Роскосмоса, Героя России Ивана Вагнера, изменены в связи со сложностями в ходе маршрута. Финиш экспедиции перенесен с 25 на 28 августа. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Участники экспедиции вынужденно отстали от графика из-за сложностей, возникших в ходе прохождения маршрута. Это в том числе сложный волок и обмелевшие реки. Кроме того, скорость судна, на которую рассчитывали братья, оказалась ниже. Теперь официальный финиш экспедиции запланирован на 28 августа. Однако 29 августа Иван Вагнер и Дмитрий Барабанов планируют дойти до Белого моря - это их собственная точка окончания маршрута", - рассказали организаторы.

"Путь предков" - экспедиция-реконструкция древнего торгового маршрута из Великого Новгорода к Белому морю. Участники проходят маршрут протяженностью около 1 500 км на двухместном морском каяке. Путь пролегает по маршруту: река Волхов - Ладожское озеро - река Свирь - Онежское озеро - река Водла - река Черева - Кенский тракт - озеро Волоцкое - река Волошева - река Поча - Кенозеро - река Кена - река Онега - Емецкий волок - река Емца - река Северная Двина - Белое море.