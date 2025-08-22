Будущие ревизоры должны глубоко понимать индустрию, уметь замечать мельчайшие детали качества сервиса во время тайных проверок, отметила руководитель организации Галина Драгни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) в 2025 году вдвое увеличит количество специалистов, тайно проверяющих рестораны и отели в России по аналогии с Michelin, до 300 человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель организации Галина Драгни.

"Федерация ревизоров гостеприимства объявляет набор специалистов для проведения профессиональных проверок ресторанов и отелей по специальскому заданию организации. Сейчас в кадровом резерве 150 человек, еще нужно столько же", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, будущие ревизоры должны глубоко понимать индустрию, уметь замечать мельчайшие детали качества сервиса во время тайных проверок, оценивая соответствие гостиниц и ресторанов международным стандартам.

Ранее руководитель организации сообщала ТАСС, что в 2025 году федерация увеличит количество тайно проверяемых ресторанов и отелей в России по аналогии с Michelin на 40%, до 700 объектов.

Российский аналог системы Michelin позволит сделать путешествия по России не только комфортнее, но и повысит их уровень - в этом, как отметила руководитель федерации, гид ревизоров (Revizors guide) поддерживают сами рестораторы и отельеры. По итогам проверок они получают знак доверия "Федерация ревизоров рекомендует" который гарантирует для туристов высокий уровень сервиса и соответствие стандартам.