Разработка стандарта необходима для создания безопасности водителей на дорогах, сообщил президент ассоциации Сергей Лобарев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Общенациональная ассоциации автомототуризма и караванинга выступила с инициативой разработки и утверждения национального стандарта для импортозамещения и роста отечественного производства автодомов и мобильных решений. Соответствующее обращение главе Росстандарта Антону Шалаеву направил президент ассоциации, председатель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев (есть в распоряжении ТАСС).

Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о поддержке производства отечественных транспортных средств для автомобильного туризма, данного по итогам совещания с правительством 4 июня 2024 года, Комитетом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по устойчивым транспортным системам и Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) и Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) был организован круглый стол.

"В ходе дискуссии с участниками единогласно выявили ключевой системный барьер, сдерживающий развитие этой перспективной отрасли: отсутствие единых и современных нормативно-технических требований. От имени всех участников этого мероприятия мы обращаемся к вам с инициативой, имеющей ключевое значение для решения данной проблемы, - разработке национального стандарта (ГОСТ) как основы для импортозамещения и роста отечественного производства автодомов и мобильных решений", - говорится в документе. Там отмечается, что сложившаяся геоэкономическая ситуация создала уникальное "окно возможностей" для замещения импортной продукции на рынке автодомов, караванинга и мобильных решений - кемперы, прицепная и самоходная техника. "Растущий спрос со стороны миллионов автотуристов и малого бизнеса не может быть удовлетворен в полной мере из-за отсутствия "правил игры", - отмечается в обращении.

Негативные последствия

В документе говорится, что отсутствие специализированного ГОСТ приводит к некоторым проблемам. Например, производители МСП вынуждены работать в правовой "серой зоне". Также создается угроза безопасности потребителей на дорогах, так как отсутствуют унифицированные требования к прочности конструкции, противопожарной безопасности и эксплуатационным характеристикам. Кроме того, сдерживается массовое производство из-за фрагментарности отрасли и невозможности кооперации без общих технических ориентиров. Помимо всего прочего, блокируется доступ производителей к мерам государственной поддержки, льготному финансированию и госзакупкам, грантам, так как продукция не имеет четкой классификации и стандартизированных параметров.

"В связи с вышеизложенным, просим Росстандарт поддержать нашу инициативу разработки и утверждения национального стандарта на туристические транспортные средства и мобильные решения, включающий: четкую классификацию - автодома на шасси, прицепные автодома, прицепы-дачи, мобильные коммерческие модули; исчерпывающие требования к безопасности, экологичности, энергоэффективности, массе и габаритам. Также просим рассмотреть вопрос о введении в общероссийский классификатор продукции нового кода ОКПД 2 для категории "Туристическое транспортное средство" и принять участие в работе созданной по итогам круглого стола рабочей группы для экспертной оценки и методологической поддержки процесса разработки стандарта", - говорится в обращении.

С чистого листа

"Общественность дала старт масштабной работе по разработке ГОСТов и нормативно-технических требований для производства отечественных домов и туристического транспорта. После геополитических изменений мы начинаем с чистого листа реализацию вопроса по созданию импортозамещения. Задача касается не только поручения президента, но и реализации Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года. Были подняты актуальные вопросы, касающиеся разработки ГОСТа, формирования понятийного аппарата и выполнения поручений президента РФ от 22.07.2024 № Пр-1379 по созданию производства автодомов и транспортных средств", - рассказал ТАСС Лобарев.

Он подчеркнул, что взаимодействие человека, автомобиля и дороги является важной составляющей развития отрасли, а разработка стандарта необходима для создания безопасности водителей на дорогах. По его словам, представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с проблемами из-за правовой неопределенности и вынуждены проходить непонятные процедуры сертификации, сдерживающие массовое производство и блокирующие доступ при регистрации ТС в ГИБДД.