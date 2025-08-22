Целью создания "Атланта" является, в частности, устранение кадрового дефицита медицинских работников, а также предоставление студентам трудового опыта в летний период

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Всероссийский студенческий медицинский проект "Атлант" завершил работу в Кемеровской области, где с 11 июля 87 представителей движения медицинских отрядов из семи регионов России и Киргизии трудились в больницах региона. Торжественное закрытие проекта состоялось в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 им. Г. П. Курбатова, сообщили ТАСС в пресс-службе Российских студенческих отрядов.

"Всероссийский студенческий медицинский отряд "Атлант", который на протяжении пяти лет успешно организуется в Кузбассе завершил свою работу. Эта инициатива стала ярким примером того, как энергичность и знания молодых специалистов могут быть направлены на решение актуальных задач системы здравоохранения южной агломерации Кузбасса. За годы своего существования "Атлант" доказал свою высокую эффективность. Он предоставил сотням студентов-медиков уникальную возможность применить теоретические знания на практике", - сказал депутат госдумы от Кузбасса, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Студенты из Кузбасса, Москвы, Волгоградской, Новгородской, Томской областей, Красноярского края и Республики Крым, а также из областей Киргизии работали в медицинских учреждениях Кемерова и Новокузнецка в качестве среднего и младшего медицинского персонала. По итогам проекта лучшим отрядом по совокупности показателей стал студенческий медицинский отряд Lux Vitae из Крыма. Лучший отряд по производственной деятельности - студенческий медицинский отряд "Геката" из Москвы, лучший отряд по комиссарской деятельности - студенческий медицинский отряд "Пантеон" из Кемеровской области - Кузбасса. Лучшим отрядом по медиа деятельности стал студенческий медицинский отряд "Горячее сердце" из Красноярского края.

Главной целью создания Всероссийского студенческого медицинского отряда "Атлант" является устранение кадрового дефицита медицинских работников в регионе, а также предоставление студентам трудового опыта в летний период, прививание знаний и умений российского медицинского работника, профессионального и патриотического воспитания.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.