ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Работы по реализации пяти крупных проектов мастер-плана Хабаровска завершатся до конца года, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале по итогам расширенного заседания правительства региона.

"Пять больших проектов мастер-плана Хабаровска мы должны завершить в этом году: тепломагистраль ТМ-35, спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе, детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка, первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров, дорога в границах улицы Воронежской, Совхозной и переулка Брянского. Мастер-план одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. При его реализации на нас лежит огромная ответственность - в первую очередь перед горожанами, которые хотят видеть краевой центр удобным, цветущим, современным", - написал Демешин.

На заседании также обсуждался пятый этап реконструкции объединенной набережной и строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Работы будут вестись по дальневосточной концессии. Этот же механизм поможет также создать в селе Бычиха Хабаровского района Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в нем смогут отдыхать и получать новые знания больше 5 тыс. ребят из Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока. "Здесь вижу проблемы - уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях. Поэтому ставлю себе в план - приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата", - добавил Демешин.