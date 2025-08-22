Релиз состоится 4 ноября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российская игровая студия "Сайберия нова" провела презентацию игры "Земский собор" и интерактивного образовательного модуля "Смутное время: Казачий круг" с участием более 50 блогеров, журналистов, а также экспертов индустрии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Земский собор" - новая игра в жанре приключенческого экшена (аction-аdventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Релиз состоится 4 ноября 2025 года, игра подойдет для пользователей старше 12 лет.

"В закрытом бета-тестировании новой игры «Земский собор» приняли участие более 50 блогеров, журналистов, а также экспертов индустрии. Команда «Сайберия нова» рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники мероприятия смогли протестировать демо-версию «Земского собора» и поделиться с разработчиками обратной связью", - сказали в пресс-службе.

Проект погружает пользователей в контекст через динамичные диалоги и интерактивные элементы для лучшего усвоения материала и формирования исторических и культурных ценностей. Основным лектором в дополнении выступает казак Кирша - главный герой игры "Земский собор", а действие развернется в тех же локациях, что и сама игра. Проект реализован при поддержке АНО "Институт развития интернета" и Всероссийского казачьего общества.

Образовательный модуль

"Смутное время: Казачий круг" - новый образовательный модуль в интерактивном формате, который углубленно расскажет о становлении и роли казачества в переломный период Смутного времени XVII века. Ранее "Сайберия нова" уже выпустила ряд образовательных модулей, посвященных Белому городу, Москве, Ярославлю и Нижнему Новгороду.

"Сайберия нова" - российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal и на графическом аутсорсе. Сейчас студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также других направлениях геймдева. Команда включает более 60 специалистов.