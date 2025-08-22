В МВД предупредили о мошеннической схеме в сфере трудоустройства

Злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями, например, контент-менеджер или маркетолог, обещают гибкий график и высокий доход

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киберполиция рассказала, как мошенники обманывают россиян под предлогом трудоустройства и похищают деньги.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями, например, контент-менеджер, маркетолог и подобное. "Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" - именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД уточнили, что в такой схеме часто используется рассылка писем или сообщений с предложением работы в якобы международной компании. При этом делается упор на гибкий график и высокий доход. Также предлагается пройти короткое "тестирование" или собеседование в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности. "Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка", - отметили в киберполиции.

Затем на счету жертвы отображается "зарплата". Например, 25-30 тыс. рублей, это усиливает уверенность в честности работодателя. Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается.

В МВД отметили, легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов. Чтобы не стать жертвой такой мошеннической схемы нужно остерегаться вакансий, где общение происходит только в мессенджерах без офлайн-собеседований и официальных договоров. "Проверяйте компанию через официальные источники (например, ФНС)", - подчеркнули в МВД, добавив, что любые просьбы перевести деньги под предлогом "возврата с зарплатой" является 100% мошенничеством.