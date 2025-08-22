Минэкономики республики сообщило, что свыше 450 тыс. граждан России посетили страну за прошедшие семь месяцев 2025 года

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Россияне занимают первое место по количеству туристических визитов в Армению, свыше 450 тыс. россиян посетили республику за прошедшие семь месяцев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале Минэкономики Армении.

"В январе - июле 2025 года наибольшее количество туристов, посетивших Армению, было зарегистрировано из России - 452 984 человека, или 39%, из Грузии - 158 121 человек, или 14%, и Ирана - 96 617, или 8%", - сообщили в ведомстве, добавив, что за прошедшие семь месяцев в целом 1,15 млн человек посетили Армению.

В Минэкономики добавили, что только в июле 2025 года Армению посетили 263 592 туриста, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда Армению посетили 237 603 туриста.