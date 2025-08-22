Состояние здоровья мешает Денису Постовому быстро ознакомиться с материалами дела, сообщил его адвокат Уильям Коффилд

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Защита арестованного в США гражданина России Дениса Постового попросила суд дать ему возможность посетить офтальмолога, так как у него наблюдается подозрение на катаракту. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд.

По его словам, состояние здоровья мешает Постовому быстро ознакомиться с материалами дела. "Судья заявила, что обратится к администрации тюрьмы с просьбой организовать ему визит к специалисту за пределами места содержания под стражей и получить квалифицированную медицинскую помощь", - сказал Коффилд.

Адвокат указал, что защита просит поместить Постового под домашний арест, чтобы он ознакомился с материалами уголовного дела. Как отметил Коффилд, несмотря на соответствующие ограничения (ношение браслета), подсудимый сможет восстановиться после перенесенной операции (ранее у него также был обнаружен камень в желчном пузыре) дома в городе Сарасота (штат Флорида), а также лучше изучить материалы суда.

В месте содержания под стражей Постовой не имеет возможности изучать документы: сейчас его каждый раз под конвоем доставляют в здание суда, где он может работать с материалами в среднем 3-4 часа. Как отметил адвокат, процесс осложняется тем, что во время чтения документов у подсудимого свободна только одна рука, так как вторая прикована наручниками.

Коффилд добавил, что всего Постовому нужно ознакомиться с архивом объемом 1,7 терабайта. Он отметил, что многие из документов требуют перевода на русский или английский язык. Кроме того, около 9 тыс. файлов были неправильно оцифрованы и у них отсутствует возможность быстрого поиска по тексту.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте. Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде, попытке отмывания денег. Как утверждают американские власти, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон, где он содержится под стражей. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона, пока там идут предварительные заседания. По словам Коффилда, разбирательство дела по существу состоится в октябре.