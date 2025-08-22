На девяти метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первые ночные заморозки зафиксированы в регионах Русской равнины, в Москве - самая холодная ночь за прошедшие два месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве самая холодная ночь за последние два месяца. Первые заморозки на Русской равнине: на девяти метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля", - написал он в своем Telegram-канале.

Так, в столице ночью температура опускалась до плюс 8,4 градуса, что соответствует климатическим показателям сентября.

В Вологодской области столбики термометра показали минус 2,5 градуса. Минусовая температура зафиксирована в Архангельской области, Ленинградской области, в Республике Коми.