Большинство населения (82%) уверено, что президент хорошо выполняет свою работу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 15 по 17 августа среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (плюс 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (82% - плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 5 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 42% (минус 1 п.п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 9% (минус 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (минус 1 п.п.), "Новых людей" - 4% (без изменений).