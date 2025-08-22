В акции приняли участие спортсмены, певцы, предприниматели и военкоры

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Представители Народного фронта в рамках акции в честь Дня Государственного флага России поздравили соотечественников с медиаэкранов десятках городов страны. Как рассказали ТАСС в Народном фронте, в акции приняли участие известные спортсмены, певцы, предприниматели и военкоры.

Акция была организованна при поддержке компании МАЕР. В числе лиц, принявших участие в акции, - бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев, певица Анна Семенович, предприниматель Константин Майор.

"Предстаивители Народного фронта поздравили россиян с Днем Государственного флага с медиаэкранов в городах России", - рассказали в Народном фронте.

Видеопоздравления от Народного фронта увидели сотни тысяч жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Казани, Воронежа, Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Кемерово, Омска, Самары, Волгограда, Челябинска, Уфы и других городов России.

"Белый, синий и красный - это цвета нашей истории и нашей гордости. Российский флаг объединяет поколения, под ним вершились великие дела и строились города. Сегодня он остается главным символом большой и сильной страны", - сказала представитель Народного фронта, телеведущая и актриса Яна Поплавская.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.