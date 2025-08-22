NYT: суд потребовал закрыть тюрьму для нелегалов "Аллигаторовый Алькатрас"

Решение связано с экологическими проблемами объекта, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Окружной суд Майами постановил прекратить работу центра содержания под стражей нелегальных мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас", названного по аналогии со знаменитой тюрьмой. Решение связано с экологическими проблемами объекта, сообщила газета The New York Times (NYT).

Суд предписал остановить отправку новых мигрантов в центр содержания, а также начать демонтаж значительной части объекта. На перемещение уже содержащихся в "Аллигаторовом Алькатрасе" лиц и разбор сооружений властям дается 60 дней. Постановление суда также запрещает строительство любых новых объектов в этом месте.

Причиной решения стал тот факт, что при строительстве объекта не была проведена экологическая экспертиза, несмотря на то что вокруг него находятся охраняемые природные объекты, уязвимые к внешнему воздействию. Суд указал, что центр содержания представляет угрозу для местной водной системы и почв из-за качества сооружений и подрывает местную экосистему.

Открытый этим летом центр содержания, по словам президента США Дональда Трампа, должен был стать образцом для будущей серии аналогичных учреждений для содержания нелегальных мигрантов. Окружающая местность представляет собой болотные угодья, где обитает множество аллигаторов, крокодилов и ядовитых змей.

Строительство центра во Флориде вызвало шквал критики со стороны представителей Демократической партии США и правозащитных организаций, по мнению которых жесткие условия содержания на объекте нарушают права иммигрантов. Группа сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовали от властей раскрыть информацию о работе учреждения, подозревая, что его деятельность нарушает законодательство.