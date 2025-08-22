Украина не вывезла 22 своих граждан, застрявших на грузино-российской границе

МВД Грузии выражает готовность способствовать вывозу остающихся украинских граждан

ТБИЛИСИ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Украины вывезли 65 граждан своей страны, депортированных из России, которые оставались на грузино-российской границе, оставив в "серой зоне" еще 22 человека. Об этом сообщило МВД Грузии.

По его данным, 65 украинских граждан были вывезены добровольно, чартерным рейсом через третью страну. МВД Грузии обеспечило их доставку с КПП "Дарьяли" на границе с РФ в Тбилисский международный аэропорт, где они были переданы украинским правоохранителям.

"Выражаем надежду, что в отношении оставшихся на границе лиц процесс не будет затягиваться и они смогут вернуться на свою родину своевременно, в ближайшем будущем", - подчеркивает ведомство. МВД Грузии выражает готовность способствовать вывозу остающихся украинских граждан.

Всего, по данным МВД Грузии, на нейтральной зоне на границе Грузии и России находились 87 граждан, которые направлялись из РФ. Грузинская сторона отказала им во въезде, так как у них не было при себе действительных документов. К тому же, все они имеют тяжелое криминальное прошлое и впускать их в страну было небезопасно.

Ранее власти Грузии обвинили Киев в нежелании вернуть своих граждан, застрявших на границе с РФ. Как заявлял на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, искусственное затягивание процесса наводит на мысль, что украинские власти хотят, чтобы эти люди на долгое время застряли в нейтральной зоне, чтобы потом грузинская сторона была вынуждена позволить им пересечь государственную границу Грузии.