Франц Клинцевич предположил, что такие поощрения пройдут в ближайшее время

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие КНДР, помогавшие ВС РФ освобождать Курскую область от формирований ВСУ, обязательно должны быть награждены высокими наградами России. Об этом в беседе с ТАСС сказал глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

"Не стоит, а нужно [представить военнослужащих КНДР к российским наградам]. Эти командиры, которые были с ними, которые знают, как каждый из этих бойцов действовал, мне кажется, достойны получения высоких государственных наград. Это обязательное условие", - подчеркнул он.

"Думаю, такие награды, такие поощрения в ближайшее время пройдут. Ну, и уже думаю, что списки награжденных корейские командиры, командование вооруженных сил представило", - добавил он.

Ветеран высоко оценил вклад военных дружественной РФ страны в освобождение Курской области. "Они реально помогли и потянули на себя, как говорится, немножко одеяло, дав возможность нашим бригадам воздушно-десантных войск и бригаде морской пехоты успешно совершить эту операцию", - сказал он.

Центральное телеграфное агентство Кореи 22 августа сообщило о том, что Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вручил звания героя народной республики командирам и бойцам Корейской народной армии, принявшим участие в операции по освобождению Курской области от украинских формирований.