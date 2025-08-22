РСВ запустила регистрацию на "Первый кубок нейроконтента"

Событие объединит дизайнеров, разработчиков и независимых авторов, которые используют ИИ для создания инновационного и социально значимого вирусного контента

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" (РСВ) совместно с Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") запускает новый спецпроект, в центре которого - технологии будущего, креатив и искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба РСВ.

"«Первый кубок нейроконтента» направлен на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный для государственных и коммерческих структур контент. Событие объединит дизайнеров, разработчиков и независимых авторов, которые используют ИИ для создания инновационного и социально значимого вирусного контента. Прием заявок открыт до 28 августа", - говорится в сообщении.

Лучшую команду ждет контракт с АНО "Развитие технологий искусственного интеллекта" на производство социально значимого контента на сумму 500 тыс. рублей.

"Сегодня важно создавать систему производства контента о достижениях нашей страны с использованием нейросетей. Если этого не делать, то в многократно возрастающем потоке ленты важные для людей новости могут потеряться. Президентская платформа совместно с Институтом развития интернета запускает пилотный конкурс для творческих команд, имеющих опыт в генерации такого контента. Для них - это возможность заявить о себе на всю страну и побороться за первый в истории кубок нейроконтента", - отметил первый заместитель генерального директора РСВ Геннадий Гурьянов.

Темой работ станет "Россия будущего - это…". Участников, прошедших отбор, ждет командное соревнование по созданию роликов с использованием нейросетей, где каждая команда сможет продемонстрировать свои навыки по созданию быстрого и качественного контента, а также уровень своей компетентности.

"Создание продуктов с использованием искусственного интеллекта - один из развивающихся трендов. Мы это видим на примере наших проектов и всячески поддерживаем тех, кто экспериментирует и внедряет новое. Программа «Первый кубок нейроконтента» логично развивает это направление и дает возможность талантливым ребятам показать себя, научиться новому и сделать то, что будет востребовано у аудитории", - подчеркнул генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

О проекте

Конкурсная программа включает образовательные мастер-классы, практические задания, очный хакатон с участием топовых экспертов отрасли и презентацию итоговых проектов перед экспертным жюри.

Участниками проекта могут стать люди с 16 лет, у которых есть базовые навыки работы с нейросетями и монтажа видео, а также знания специальных программ и опыт в медиа, подтвержденный портфолио. Регистрация на участие в проекте открыта до 28 августа.