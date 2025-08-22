Замглавы украинского МВД Алексей Сергеев также сообщил об эвакуации детей из Синельниковского района Днепропетровской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украина только за минувшие сутки вывезла из подконтрольной ВСУ части ДНР более 3,6 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев в эфире телеканала "Рада".

"Только за минувшие сутки с участием Национальной полиции [вывезены] 3 649 лиц, в том числе 137 детей", - сказал он.

Сергеев добавил, что идет также эвакуация детей из Синельниковского района Днепропетровской области, который находится в непосредственной близости от столицы области Днепра, но не уточнил, сколько людей вывезено оттуда.

12 августа в украинских СМИ появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. В тот же день главком ВСУ Сырский сообщил о направлении в район Доброполья резервов. В частности, туда был переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ). Власти Украины вывозят людей из населенных пунктов поблизости от Доброполья.