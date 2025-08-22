По словам главы МЧС, трудности были лишь в Забайкальском крае

БИРОБИДЖАН, 22 августа. /ТАСС/. России удалось избежать крупных лесных пожаров в 2025 году, при этом были трудности лишь в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Да, были трудности по Забайкальскому краю, но в целом по стране не дали возможность развиться большим лесным пожарам. Мы считаем, что это есть определенная заслуга, не только наша, но и природы в том числе", - сказал он.

Министр отметил, что еще раз призвал руководителей региональных главков начинать тушить лесные пожары при первых угрозах населенным пунктам. Также МЧС всегда готово применить для тушения тяжелую авиацию. Куренков отдельно коснулся и техногенных пожаров. "В целом по стране идет по этому году реальное уменьшение пожаров", - сказал он.