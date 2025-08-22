Такую акцию приурочили ко Дню Государственного флага России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Курсанты центра "Воин" из 21 региона России сделали и передали в зону спецоперации более 1 тыс. браслетов жизни в цветах триколора. Акцию приурочили ко Дню Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщили в пресс-службе центра.

"Курсанты центра "Воин" из 21 региона России совместно с инструкторами, преподавателями, наставниками и родителями сделали и направили в зону специальной военной операции более тысячи уникальных браслетов жизни. Акцию приурочили ко Дню государственного флага страны. Каждый браслет, изготовленный из прочного нейлонового шнура паракорда в цветах триколора и оливы, - это символ веры ребят и девчонок центра "Воин" в наших защитников, надежды на скорую Победу и любви к общей Родине - России", - рассказали в пресс-службе.

Браслет выдерживает нагрузку до 250 кг и предназначен для использования в экстремальных условиях, создания укрытий, ремонта снаряжения, наложения шин при травмах. Дополнительно к нему могут прикладываться огниво для разведения огня в любых условиях, свисток для подачи сигналов бедствия, зажим для веревки (карабин) для крепления грузов, миниатюрный нож, компас с базовой навигацией, пояснили в центре.

В "Воине" отметили, что помимо браслетов курсанты также изготовили вещмешки, кисеты, брелоки и обереги, а многие ребята написали письма бойцам, нарисовали открытки и рисунки со словами поддержки. "В Центре "Воин" мы каждый день видим, как под бело-сине-красным триколором растут тысячи патриотов нового поколения. Это наши курсанты, которые изучают историю, осваивают военно-прикладные навыки, учатся любить Родину не на словах, а на деле. Сегодня, когда Россия столкнулась с множеством внешних вызовов, значимость флага как объединяющего элемента общества только возросла. Уверен, российский триколор будет и впредь развеваться, демонстрируя единство народов нашей страны и поколений", - подчеркнул председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В свою очередь курсант центра "Воин" в Республике Бурятия Карина Жданова отметила, что эти браслеты - еще один способ сказать бойцам: "Мы с вами". "Мы вложили в них частичку своей души и не перестанем благодарить наших бойцов за их мужество. И пусть каждый браслет станет маленьким, но важным шагом к нашей большой победе", - рассказала девушка.

В рамках Дня Государственного флага РФ в филиалах центра "Воин" запланировано множество тематических мероприятий. Так, например, на Камчатке пройдет флешмоб "День российского флага", в Волгограде курсанты развернут флаг площадью 1 423 кв. м, а в хабаровском филиале центра проведут мастер-класс по созданию сети дель в цветах триколора.