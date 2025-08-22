Кроме того, им предоставят одежду, обувь и учебную литературу

КИРОВ, 22 августа. /ТАСС/. Детей-сирот, обучающихся в частных колледжах и техникумах Кировской области, обеспечат бесплатным питанием, обувью, одеждой и учебной литературой. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В Кировской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в частных профессиональных образовательных организациях, по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова введены новые меры поддержки. Для ребят, обучающихся в колледжах и техникумах, предусмотрены бесплатное питание, обеспечение комплектом одежды, обувью", - говорится в сообщении.

Кроме того, детей-сирот обеспечат мягким инвентарем и учебной литературой. Также для этой категории студентов предусмотрели ежемесячное пособие и единовременную выплату при выпуске из образовательной организации.