Число бюджетных мест в учреждениях СПО, подведомственных Минобразования, составляет 13,5 тыс. в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в учреждения среднего профессионального образования (СПО) Новосибирской области ежегодно будет увеличиваться на 500-600 мест до 2032 года. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила министр образования региона Мария Жафярова.

"У нас есть демографический прогноз, и, если следовать ему, то порядка 500-600 мест мы будем добавлять каждый год. <…> Наш рынок труда будет ждать и примет такое количество людей", - сказала она.

Министр уточнила, что число бюджетных мест в учреждениях СПО, подведомственных Минобразования, составляет 13,5 тыс. в 2025 году. Это на 431 больше, чем годом ранее. Самый большой объем - 7,6 тыс. - приходится на технические направления, почти по 1,3 тыс. мест - на здравоохранение и сельское хозяйство. Самыми популярными у абитуриентов стали специальности "Графический дизайн" - 33 человека на бюджетное место, "Дизайн (по отраслям)" - 16 человек, "Информационные системы и программирование" - 12 человек.

Самым эффективным способом сотрудничества образовательных заведений и работодателей является программа "Профессионалитет", добавила Жафярова. В регионе с привлечением федеральных средств создано три образовательно-производственных кластера. В ближайшие годы будет организовано еще шесть: "В этом году на 2026 год выиграли еще шесть кластеров в разных отраслях, в пищевой промышленности в том числе. И это только 540 млн рублей привлеченных средств из федерального бюджета на мастерские, оборудование, ремонт и так далее". К 2030 году программой планируется охватить все колледжи региона.

Средний конкурс в образовательно-производственном кластере "Информационные технологии", куда входят шесть образовательных учреждений, составляет 10 человек на место, сообщил директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер. Более 80% документов поданы через госуслуги. Крайне высокий интерес отмечается к специальности "Повар-кондитер", отметил директор Новосибирского технологического колледжа питания Михаил Ермолаев. Он добавил, что учреждение запустило пилотный проект и будет готовить группу по этой специальности не 3 года 10 месяцев, а 2 года 10 месяцев в соответствии с запросами рынка.