ПЕНЗА, 22 августа. /ТАСС/. Штрафы введены в Пензенской области за распространение материалов, связанных с применением в регионе беспилотников. Изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях были внесены на сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу.

"Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Пензенской области запрещены фото, видео- и киносъемка, публикация и распространение в СМИ, в том числе в Интернете, материалов о применении беспилотников на территории региона.

"К данным материалам относится информация о применении БПЛА, средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах дислокации сил Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, расположении систем связи и организации охраны критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, ЖКХ и т.д. Исключение составляют сведения, официально опубликованные органами государственной власти", - отмечается в сообщении.