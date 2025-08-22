Референт управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами отметил, что такие общепамятные праздники и даты, как годовщина Победы в Великой Отечественной войне, помогают передавать современной молодежи ощущение единства

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Основная задача современных средств массовой информации (СМИ) состоит в том, чтобы дать жителям разных стран почувствовать себя составляющим единого культурного пространства. Такое мнение выразил референт управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов в рамках X Каспийского медиафорума.

"Сохранение ощущения сопричастности к общему делу и общей цели вне зависимости от [государственных] границ - это и есть одна из главных задач современных медиа. Сделать так, чтобы читатели и в Узбекистане, и в Казахстане, и в РФ чувствовали себя составным элементом единого информационного общего культурного пространства", - сказал Власов.

Он также отметил, что такие общепамятные праздники и даты, как годовщина Победы в Великой Отечественной войне, помогают передавать современной молодежи ощущение единства. "Годовщина этого великого события, а [Каспийский] форум посвящен как раз проблеме общей истории, и дает такую возможность гордиться общей Победой <...> и сохранять, чтить память тех, кто отдал свою жизнь за будущие поколения", - добавил Власов.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

