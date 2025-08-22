Нововведение может коснуться также испанского, китайского и французского языков с 1 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России разработало проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2025 года количество часов на изучение английского языка в 5-7-х классах сокращается до двух в неделю. При этом сокращение количества уроков по немецкому языку планируется с 2026 года, следует из документа.

"Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, - 408 часов: в 5-м классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6-м классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7-м классе - 68 часов (2 часа в неделю)", - говорится в документе.

Нововведение должно коснуться также испанского, китайского и французского языков с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, сокращение часов изучения немецкого языка "вступает в силу с 1 сентября 2026 года и применяется при приеме на обучение по образовательной программе начального общего образования, начиная с 2026-2027 учебного года".

