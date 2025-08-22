В Курске захоронили останки убитых фашистами и погибших из-за вторжения ВСУ

Идея создания объединенного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века принадлежит врио губернатора региона Александру Хинштейну

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков советских воинов и мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны, а также двух жертв вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область прошла в Курске. Останки были захоронены на Объединенном мемориале жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, передает корреспондент ТАСС.

Идею создания мемориала врио губернатора Курской области Александр Хинштейн озвучил президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Курск. Президент инициативу поддержал.

"В этом совместном захоронении есть, на мой взгляд, глубокая символичность. <...> Жертвы сегодняшнего неонацизма и жертвы фашистов, пали от рук одного и того же, жестокого, коварного, бесчеловечного врага. Врага, которого мы обязательно победим и добьем, добьем окончательно. Для того, чтобы не гибли дети, для того, чтобы мы не собирались на такие мероприятия, для того, чтобы мы не хоронили людей. Вечная память всем, кто ушел! Вечная слава нашим героям!", - сказал Хинштейн на церемонии перезахоронения.

Как сообщил руководитель Курского областного центра "Поиск" Игоря Цуканова, на Объединенном мемориале были захоронены останки более 260 человек, найденных поисковиками в ходе экспедиций за последние два года, а также останки матери и сына, погибших из-за вторжения ВСУ на территории Суджанского района. "Сегодня заканчивается поисковая экспедиция "Без срока давности", <...> были найдены останки 132 человек в городе Курске, на Знаменской роще. Но хоронить будем гораздо больше, <...> потому что в прошлом году, как раз во время экспедиции, началось вторжение украинской армии на территорию Курской области, поэтому тогда было запрещено все эти работы проводить. И вот сегодня будем хоронить 269 человек, которые за два года были найдены, и это все Знаменская роща, за исключением одного человека", - рассказал он журналистам.

По его словам, работы в Знаменской роще будут продолжены, в общей сложности там найдено почти 3,4 тыс. останков людей, убитых фашистами. Среди погибших - дети, беременные женщины, старики. "Это относится к геноциду: там пиленые черепа, пиленые кости. <...> Похоже на то, что когда [фашисты] бежали из Курска уже, туда просто все свалили, чтобы не разбирать", - сообщил Цуканов.

Также на Объединенном мемориале похоронили ополченца Ивана Иванова, оборонявшего Курск и убитого фашистами в ноябре 1941 года. Останки бойца передали его родственники. "Дедушка был в партизанском отряде подпольщиком и пришел переодеться домой, а в доме стояли немцы. Его во дворе убили на глазах у детей <...>. И они ему гробик сделали, похоронили возле забора. Вот он все эти годы по дворе был. Я передала сведения в поисковый отряд, и мне помогли <...> перезахоронить косточки дедушки", - рассказала журналистам родственница бойца Ирина Иванова.