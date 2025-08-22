Ее можно было бы посвятить "позитивному опыту взаимодействия в прошлом как основы движения вперед", отметила официальный представитель российского дипведомства

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила организовать встречу руководителей подразделений дипведомств каспийской "пятерки" (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении), отвечающих за информационную работу.

"Полагаю, можно задуматься и о встрече руководителей подразделений внешнеполитических ведомств, отвечающих за информационную работу, в каспийском формате. Думаю, многие из коллег нас поддержат с учетом общности задач, стоящих перед нами", - сказала она в видеообращении к участникам Каспийского медиафорума.

Дипломат отметила, что "в рамках прикаспийского сотрудничества большой, еще далеко не выработанный потенциал имеет сфера медийного взаимодействия между соответствующими организациями и государственными структурами пяти стран". "У нас заключено много двусторонних соглашений, мы проводим консультации, вот как раз недавно в министерстве провели такую встречу с иранскими коллегами", - добавила она.

Захарова указала, что встречу представителей МИД каспийских государств можно было бы посвятить "позитивному опыту взаимодействия в прошлом как основы движения вперед". "Думаю, никто не будет спорить с тем, что у Каспийского региона по-настоящему большое будущее", - заключила дипломат.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум состоялся в Астрахани в 2015 году. За время его проведения в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией.

Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

