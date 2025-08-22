В нем отражено одно из важнейших событий в истории Крымского полуострова - воссоединение с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым представил новый гимн региона, передает корреспондент ТАСС.

© Предоставил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

Как отметил глава конкурсной комиссии, замглавы Госсовета Республики Крым Сергей Цеков, в новом гимне отражено одно из важнейших событий в истории Крымского полуострова - воссоединение с Россией.

"Девиз герба Республики Крым - "Процветание в единстве". Историческим названием Крымского полуострова "Таврида" подчеркнута связь между разными периодами истории Крыма. Упоминанием Всевышнего в первом куплете мы подчеркиваем значение для нас вероисповедания и нашу глубокую духовную связь. В проекте гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, преданность крымчан отечеству и родной крымской земле", - сказал Цеков.

Ранее о предыдущем гимне, написанном композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, Константинов отмечал, что он не отражает новые реалии. В ноябре 2024 года было объявлено о проведении конкурса на проект нового гимна, всего для участия в нем было подано 122 заявки, из которых 94 соответствовали условиям конкурса творческий союз экс-сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и российского поэта Ильи Резника, однако в парламенте пояснили, что это не конечная версия; она будет дорабатываться рабочей группой парламента. На сессии 22 августа новый гимн был утвержден депутатами Госсовета.