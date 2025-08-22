Кондрашов: доверие между РФ и прикаспийскими странами проверено временем

Генеральный директор ТАСС назвал честью приветствовать на X Каспийском медиафоруме послов Ирана, Узбекистана и Казахстана

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Россия и прикаспийские страны связаны не только добрососедскими отношениями, но и глубокими узами взаимного доверия, проверенного временем. Такое мнение в рамках X Каспийского медиафорума в Астрахани высказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который модерирует пленарное заседание форума.

"СССР - это та страна, которую мы все прекрасно помним, в которой было много всего хорошего. И дружба между народами была образцом для подражания всей планете Земля. Для нас большая честь приветствовать (на форуме) чрезвычайных полномочных послов трех дружественных нам стран: Исламской республики Иран, Республики Узбекистан, Республики Казахстан. Нас по-прежнему связывают не просто добрососедские отношения, а глубокие узы исторические взаимного доверия, всестороннего сотрудничества, которое мы давно проверили временем", - сказал руководитель агентства.

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Как сообщил на пленарном заседании форума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, задача его участников - продолжать формирование единого медиапространства на Каспии и искать новые каналы и возможности для укрепления взаимопонимания между государствами. "И СМИ играют в этом ключевую роль, поскольку именно они формируют общественное мнение и должны помогать аудитории отличать правду и здравый смысл от того, что несет в себе недружественная пропаганда. К сожалению, с ее проявлением мы сталкиваемся все чаще", - отметил он.

Также в рамках форума прошло награждение победителей конкурса для журналистов "Каспий без границ". За 12 лет существования его участниками стали более 520 средств массовой информации и блогеров Прикаспийского региона: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Туркменистана. В этом году наибольший интерес у журналистов вызвала тема будущего Каспийского моря и его обитателей. В частности, немало материалов посвящены проблеме обмеления водоема и вопросу восстановления популяции осетровых. Гран-при конкурса получила работа журналистки ВГТРК "Лотос" Анастасии Кузнецовой о пропавшем во время экспедиции председателе Астраханского регионального отделения Русского географического общества Петре Бухарицине.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.