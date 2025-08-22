Как отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана, Корейской народной армии, как и вооруженным силам других восточноазиатских стран, не хватает опыта боевых действий

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Освобождение Курской области от формирований ВСУ дало военнослужащим КНДР ценный опыт ведения боевых действий. Таким мнением с ТАСС поделился глава Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич.

"Нам помогли победить, выгнать врага из Курской области, а взамен корейские военные получили бесценный опыт. Конечно, для них это важнейшая составляющая", - сказал ветеран.

Он отметил, что Корейской народной армии, как и вооруженным силам других восточноазиатских стран, например, КНР или Вьетнама, очень не хватает опыта боевых действий. "С учетом анализа действий и работы великолепно подготовленного корейского спецназа, он работает по старым советским боевым уставам, что сегодня не вполне соответствует форме и нормам современной войны. И многое для них было очень необычно и ново, но вызывает большое уважение физическая и практическая подготовка всех солдат и офицеров", - отметил Клинцевич.

Он добавил, что в рамках конфликта на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию, а "НАТО ведет руками украинского солдата войну с Россией", только две армии имеют колоссальный практический опыт - российская и украинская. "Корейцы молодцы. И поверьте мне, что они сейчас этот опыт, раздав этих бойцов по своим подразделениям, начнут очень серьезно тиражировать", - пояснил ветеран.