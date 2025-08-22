Гендиректор ТАСС пригласил журналистов стран Каспия в ассоциацию по фактчекингу

Андрей Кондрашов отметил, что ее участники получат технологичный браузер, который можно установить на своем рабочем месте, чтобы при использовании ИИ определять фейк

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация по фактчекингу готова принять как редакции СМИ, так и отдельных журналистов и блогеров в свои ряды для изучения и разоблачения фейков. Ее члены получат специальное программное обеспечение с ИИ для проверки достоверности получаемой информации, сообщил на X Каспийском медиафоруме в Астрахани генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который модерирует пленарное заседание форума.

Международная ассоциация по фактчекингу создана в декабре 2024 года. Ее соучредителями являются ТАСС, АНО "Диалог регионы" и "Мастерская новых медиа".

"Это международная организация, которая занимается исследованием фейков и опровержением. У нас абсолютно открыт вход для всех средств массовой информации, не только для юридических лиц, если кто-то работает в качестве журналиста или блогера, физические лица также совершенно спокойно могут войти в нашу международную организацию. Мы снабдим настоящим и очень технологичным браузером, который можно установить на своем рабочем месте или личном компьютере, чтобы при использовании ИИ мы смогли определять фейк, информация которую вы только что получили, или не фейк", - сказал Кондрашов.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.