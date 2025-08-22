Подобного рода книга является первой и единственной в российской литературе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Единый сборник об отечественных героях с Первой мировой войны до специальной военной операции представили в Москве. Книга "Герои нашей Родины" подготовлена издательством "Просвещение" и Общественным советом при Минобороны России.

В сборник вошли повествования и стихи о жизни и подвигах героев Первой мировой и Великой Отечественной войн, специальной военной операции, а также военнослужащих-участников операций по оказанию интернациональной военной помощи за пределами России. Кроме того, в книгу были включены стихотворения участника СВО, поэта Сергея Лобанова.

"Впервые в отечественной литературе в едином издании собраны повествования и стихи о жизни и подвигах наших героев разных столетий, разных эпох - Первая мировая война, Великая Отечественная война, это специальная военная операция, а также задачи, которые были поставлены страной по защите нашей Родины. Такие произведения остаются навсегда в истории, а самое главное, мы этими книгами действительно помогаем преподавателям, школам, другим учебным заведениям, военным учебным заведениям, суворовским, нахимовским, другим училищам воспитывать следующее поколение наших граждан, граждан России", - сказал председатель Общественного совета при Минобороны, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Как подчеркивают составители сборника, подобного рода книга является первой и единственной в российской литературе. Кроме того, она может быть использована как в школьном учебном процессе, так и учащимися довузовских образовательных организаций Минобороны России и допризывной молодежью.

"Есть большая востребованность в литературе патриотического характера. Есть большая потребность у школ и у общества, в целом, в героях. В героях разных эпох, в героях не только фронта, но и тыла. В героях-матерях. В героях не только мужчинах-защитников Отечества, но и женщинах. На мой взгляд, авторскому коллективу удалась эта задача соединить подвиги разных исторических эпох и разных поколений", - отметил вице-президент акционерного общества "Издательство Просвещение" Никита Гололобов.