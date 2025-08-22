Преподаватели Института Пушкина проведут для участников лагеря практические занятия по русскому языку и культурно-просветительские мероприятия

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. 20 иностранных студентов из 10 стран - победители конкурсного отбора - приедут в Москву для участия в программе языкового лагеря "Лето с Пушкиным" с 24 августа по 6 сентября 2025 года. Для участия были отобраны победители из Египта, Армении, Ливии, Узбекистана и других стран, сообщили в пресс-службе Института русского языка им. А. С. Пушкина.

Преподаватели Института Пушкина проведут для участников лагеря практические занятия по русскому языку и культурно-просветительские мероприятия. Иностранные студенты побывают на экскурсиях по историческим и литературным маршрутам Москвы. По итогам смены планируется подготовка творческих проектов о русском языке и России. Организаторы проекта - Институт русского языка им. А.С. Пушкина и Фонд "Русский мир". Заявки на участие принимались онлайн на портале "Образование на русском" с 9 июня по 7 июля 2025 года. В отборе приняли участие 435 кандидатов из 35 стран.

"Институт Пушкина проводит языковой лагерь по русскому языку впервые. Мы пригласили в наш лагерь 20 студентов зарубежных вузов - победителей конкурсного отбора. Отбор проводился онлайн, поэтому принять участие могли все желающие студенты из стран СНГ и Африки. Главным условием были высокая академическая успеваемость и неподдельный интерес к русскому языку и российской культуре. Конкурс составил более 20 человек на место. Победителями стали представители Армении, Ганы, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Ливии, Нигерии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мы уверены, что в ходе пребывания в лагере ребята улучшат свои навыки общения на русском языке, своими глазами увидят знаменитые на весь мир достопримечательности, из первых рук получат много новой для себя информации о современной России", - рассказал ТАСС ректор Института Пушкина Никита Гусев.

Член жюри, доцент кафедры стажировки зарубежных специалистов Института Пушкина Валентина Климова отметила высокий уровень участников конкурсного отбора. "Иностранные студенты в своих эссе и видеороликах делились с нами своей любовью к русскому языку, демонстрировали стремление связать с русским языком и русской культурой свою будущую профессиональную деятельность. Было много хороших творческих работ, мы постарались отобрать для участия в очном этапе проекта самых мотивированных ребят и надеемся, что языковой лагерь "Лето с Пушкиным" обогатит их новыми знаниями и подарит им незабываемый опыт общения друг с другом и с российскими сверстниками в Институте Пушкина", - сказала она.

Русский язык открывает возможности

"Знание русского языка открывает возможности для общения с более чем 250 миллионами человек по всему миру. Мне также важно, что через изучение языка я формирую уважительное и открытое отношение к другим культурам. Русская культура богата своей многогранностью и противоречивостью, и мне хочется изучать её не по стереотипам и внешним признакам, а изнутри - через язык, через живое общение, через понимание того, как люди мыслят, чувствуют, выражают себя. Взаимопонимание между народами возможно только через культуру диалога, и язык - его фундамент", - отметила студентка Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци Мари Мартиросян.

Победитель отбора из Египта, студент Университета Айн-Шамс Сохир Самир Шакер Хенен в своем эссе отметил, что русский язык - один из самых богатых и выразительных языков мира. "Каждый раз, когда я учу новое слово или понимаю смысл сложной фразы в литературном произведении, я чувствую, как открывается новое окно в удивительный мир русской души. Это чувство вдохновляет меня каждый день", - написал студент.

О проекте

Молодежный языковой лагерь "Лето с Пушкиным" ("Pushkin Camp") организован в целях поощрения одаренных зарубежных студентов, проявляющих интерес к изучению русского языка и российской культуры. Конкурсный отбор проводился для студентов из стран СНГ и Африки в возрасте от 18 до 30 лет с высокой академической успеваемостью, проявляющих интерес к изучению русского языка и культуры России. Участники программы языкового лагеря не должны были иметь гражданства РФ или вида на жительство РФ. Языковой лагерь пройдет на базе Института Пушкина 24 августа - 6 сентября 2025 года.