Идет ремонт детского сада, сообщила врио губернатора автономии Мария Костюк

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ремонт 24 зданий школ запланировано провести в Еврейской автономной области (ЕАО) до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В ЕАО в 2022-2027 годах запланирован капитальный ремонт 24 зданий школ, а в рамках национального проекта "Семья" в 2025 году здесь намерены капитально обновить один детский сад", - приводят в пресс-службе слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который принял участие в августовском совещании педагогических работников в Биробиджане.

Врио губернатора автономии Мария Костюк обозначила, что в этом году в регионе идет ремонт девяти школ и одного детского сада. Глава Минпросвещения России поприветствовал педагогов и поблагодарил их за плодотворную работу, направленную на развитие отечественной системы образования. В ходе совещания он напомнил о приказе министерства, который направлен на оптимизацию учебного процесса и повышение качества образования. Документом в том числе установлены максимальное количество контрольных работ и изменения в изучении предметов "История" и "Обществознание", закреплен перечень требований к результатам освоения образовательных программ.

Министр вручил ведомственные награды шести лучшим педагогам региона.

В конце 2024 года Кравцов назвал ЕАО в числе десяти регионов, которые имеют недостаточный средний уровень готовности образовательных объектов. В регионе этот показатель составлял 54%, окончание ремонтных работ в четырех образовательных организациях было перенесено на начало 2025 года из-за дефицита в регионе подрядчиков.