Дорожные предприятия сформировали рабочие бригады и подготовили технику, сообщил глава города Юрий Шалабаев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Сто процентов месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие три дня. Это самое опасное из предупреждений о непогоде за этот сезон, сообщил в Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

"Оперативный прогноз погоды сообщает, что за ближайшие три дня в Нижнем Новгороде может вылиться почти 100% месячной нормы осадков. Объем, который должен относительно равномерно выпасть за условные 30 дней, обрушится на город за период в 10 раз меньше. Пока это самое опасное из предупреждений о непогоде за этот сезон", - написал он.

По словам мэра, это большое испытание для любого города и его систем. "Нижний готовится к любому прогнозу. Дорожные предприятия сформировали рабочие бригады и подготовили спецтехнику, спасатели ГО ЧС, районы и ДУКи ориентированы на уборку поваленных деревьев, у всех график - круглосуточный", - добавил Шалабаев.

Ранее грозы со шквалистым ливнем и градом обрушивались на Нижний Новгород в 2023 и 2024 годах. Более месячной нормы осадков выпадало также в июле 2023 года.